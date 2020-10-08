

Грузинский фильм «Начало» поборется за право получить «Оскар»

08.10.2020 20:39

СОВА



Фильм режиссера Деи Кулумбегашвили «Начало» поборется за право представлять Грузию на соискание премии американской киноакадемии «Оскар» в 2021 году. Картина может быть представлена в номинации «Международный полнометражный фильм».



Решение отправить на конкурс в Калифорнию «Начало» приняла специальная комиссия Национального центра кинематографии путем тайного голосования.



«Имею честь сообщить вам, что победил фильм Деи Кулумбегашвили «Начало». Из 13 членов комиссии за фильм Деи высказались 11. Два голоса достались «Отрицательным числам» Уты Берия. Желаю больших успехов этому фильму», — сказала Гага Чхеидзе, объявляя решение комиссии.



Национальный киноцентр начал отбор кандидатов на премию «Оскар» 1 сентября. За право представлять Грузию на церемонии в легендарном театре «Глобус» в этом году боролись три грузинские ленты:



«Начало», режиссер Дея Кулумбегашвили;

«Отрицательные числа», режиссер Ута Берия;

«Урсус», режиссер Отар Шаматава.

Отметим, что 27 сентября грузино-французский фильм «Начало» стал победителем Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Картина получила главную награду. На этом же фестивале фильм завоевал еще три премии: Дея Кулумбегашвили – лучший режиссер, Ия Сухиташвили – лучшая женская роль, Дея Кулумбегашвили и Рати Онели — лучший сценарий.



В конце сентября картина также удостоилась премии Международной ассоциации кинокритиков (FIPRESCI) в Торонто.



В основе сюжета фильма – жизнь общины Свидетелей Иеговы из маленького городка. На них нападает группа экстремистов. Мир главной героини рушится на глазах в разгар конфликта. Главные роли в картине исполнили Ия Сухиташвили, Каха Кинцурашвили и Рати Онели. В фильме также снялся российский артист балета Сергей Полунин. Исполнительным продюсером картины является мексиканский режиссер Карлос Рейгадас.



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