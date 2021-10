DW: Свидетель из Украины опознал обвиняемого в убийстве Хангошвили

Давид Хмаладзе



Свидетель из Украины на заседании суда в Берлине во вторник, 26 октября, опознал россиянина, обвиняемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, как мужа сестры его супруги по имени Вадим Николаевич К. Он также предположил, не приводя фактических доказательств, что обвиняемый является сотрудником российских спецслужб в звании полковника, сообщил корреспондент DW из зала суда.



Как пишет издание, в конце июля свидетель – 55-летний предприниматель из Харькова по имени Александр – уже давал показания в берлинском суде по делу об убийстве Хангошвили, но тогда он заявил, что не уверен в том, что перед ним – его родственник. Он ушел от прямого ответа на вопрос, узнал ли он своего родственника в подсудимом, сказав тогда, что муж его золовки выглядел спортивнее. Да и виделись они, по его словам, всего лишь дважды, причем оба раза - десять лет тому назад.



Через три недели после этого Александр заявил в интервью журналу Der Spiegel, что он сказал в суде неправду – якобы из опасений за собственную безопасность. Он также заявил, что на самом деле он опознал своего родственника и, более того, тот в разговоре с ним чуть ли не намекал на свое личное знакомство с президентом России Владимиром Путиным.



Как отметили в своей статье журналисты Der Spiegel, неясно, готовил ли кто-то Александра к тому, чтобы он изменил свои показания и заявил, что знает подсудимого.



Гражданин Грузии, этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019 года. Он был объявлен Россией в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.



Предполагаемый убийца Хангошвили был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова.



По сведениям портала The Insider, «Вадим Соколов» – на самом деле связанный со структурами ФСБ Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году. Красиков отрицает, что это его подлинное имя. Он неоднократно подчеркивал, что в действительности его зовут Соколов, как это значится в документах, предъявленных им при въезде в ЕС.





Разбирательство по делу об убийстве Хангошвили продолжается в Берлине уже больше года. Один из ключевых вопросов – были ли выстрелы в Малом Тиргартене спланированы и организованы из-за рубежа, то есть является ли убийство Хангошвили операцией иностранных спецслужб. Доказательства в пользу этой версии собирали не только и не столько следователи берлинской прокуратуры и Генеральной прокуратуры ФРГ, сколько сотрудники Der Spiegel, интернет-издания Bellingcat и его российского партнера The Insider.



В марте 2021 года представитель Bellingcat давал показания в суде. Позднее Bellingcat заявил о новых доказательствах причастности России к убийству в Берлине, а полгода спустя и владелец Bellingcat, и The Insider были внесены Минюстом РФ в список «иностранных агентов». Главный редактор The Insider Роман Доброхотов бежал из России и позднее был объявлен в розыск, пишет DW.





