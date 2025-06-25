Михаил Саакашвили: Я заявляю о своей солидарности с Гахария и Окруашвили

25.06.2025 21:19





Гахария (прим. ред. Георгий Гахария – экс-премьер, лидер партии «Гахария для Грузии»), который требовал, чтобы я без вины сидел в тюрьме, так как этим он, якобы, содействовал стабильности в стране, сейчас для меня является жертвой режима, и я заявляю о своей солидарности с ним. Ираклию Окруашвили, по лжепоказаниям которого я сегодня нахожусь за решеткой, я заявляю о своей солидарности. Он проявил принципиальность в отношении этого оккупационного режима. У Мамуки Хазарадзе один раз слетело с губ, почему Саакашвили дозволяют говорить из тюрьмы. Сейчас и он за решеткой, и я заявляют о полной человеческой солидарности с ним, отмечая его смелость, что он не пошел на сотрудничество с этим режимом. Разумеется, я категорически требую немедленного освобождения как его самого, так и остальных политзаключенных, - указанное заявлении при дистанционном включении на судебный процесс сделал 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили.



До этого экс-президент говорил о правящей партии и отметил, что «Грузинская мечта» рушит все, что касается достижений «Революции роз».



«Объявили, что они отменяют единые национальные экзамены. То есть, вновь в полном масштабе войдет коррупция, которую они уже частично вернули в систему образования. Хотя это было достижением «Революции роз». Одним словом, они рушат все, что было достижением «Революции роз», и это приобретает катастрофический характер, однако я, как лидер той революции, всегда говорил, что за самым большим разрушением, всегда идет самое большое строительство, и у нас впереди обязательно будет новый этап продолжения «Революции роз», так как нам вновь предстоит победить коррупцию, криминал, так как страну вновь необходимо выводить на международную арену, так как все наши международные связи порваны, и мы готовы ко всему этому. Для этого есть как внутренние, так и внешние условия. За счет войн, в Украине, между Израилем и Ираном, где победили Израиль и Америка, в отношении Палестины, последует время большого переосмысления политики, а время тиранов и диктаторов канет в Лету.



Сегодня в Грузии перевернутый процесс, страной правит Иванишвили, получающий инструкции от кураторов из ФСБ России... Учитывая все, историческую логику, настрой народа, такой режим долго не продержится. Впереди у нас большие перемены. Грузия обязательно восстановит свою территориальную целостность, беженцы вернутся в свои дома, империя будет наказана, и в этих вопросах идет речь об объединении Кавказа, так как исторически именно грузины играли большую роль в объединении Кавказа, вспомним Звиада Гамсахурдия, в науке – Арнольда Чикобава», - заявил Саакашвили.





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