Сенаторы Шахин и Уикер: «Мечта» ускорила репрессии, будем продвигать MEGOBARI Act в Сенате

25.06.2025 22:01





Сенаторы Конгресса США Джинн Шахин (член Комитета по международным отношениям Сената), и Роджер Уикер (председатель Хельсинкской комиссии США), опубликовали заявление после сообщений о том, что Антикоррупционное бюро Грузии потребовало от грузинских НПО предоставить подробную информацию о своей работе, в том числе о правах человека, на «сомнительных правовых основаниях».



В заявлении говорится, что правительство «Грузинской мечты» «агрессивно движется к консолидации власти», заставляя независимые голоса замолчать на фоне антидемократических действий, которые, как пишут Шахин и Уикер, напоминают «режим Лукашенко» в Беларуси.



Политики отметили, что объем информации, которую запрашивают у НПО, «незаконен, но он также настолько велик, что непременно приведет к невыполнению требований».



«Действия «Грузинской мечты», которыми, как предполагается, руководит олигарх Бидзина Иванишвили, направлены на парализацию важной работы таких групп, как «Фонд гражданского общества», «Центр исследований экономической политики», TI Georgia, Sapari, Future Academy, «Фонд развития медиа» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED)», — пишут авторы.



Они подчеркивают, что арестовав оппозиционеров по политически мотивированным обвинениям, власти Грузии «ускорили репрессии против политической оппозиции».



«Проще говоря, демократические правительства не должны считать угрозой организации, поддерживающие независимые СМИ, борющиеся с кремлевской пропагандой, борющиеся с коррупцией или поддерживающие женщин и молодежь.



Точно так же, как эти группы будут защищать личные данные граждан Грузии и информаторов от чрезмерного вмешательства правительства, мы будем использовать наши голоса и законодательство, чтобы поддержать их.



С этой целью мы поддерживаем продвижение двухпартийного закона MEGOBARI Act, как только позволит календарь Сената», — пишут Шахин и Уикер.



Источник: SOVA

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