В Украине от сердечного приступа скончался подполковник Вано Надирадзе

22.06.2025 22:19





В Украине от сердечного приступа скончался грузинский боец, подполковник Вано Надирадзе, возглавлявший грузинскую группу в составе Сил специальных операций Украины.



Об этом в социальной сети Facebook написали грузины, воюющие в Украине.



Один из соратников Вано Надирадзе опубликовал видео в Facebook, где он рассказывает, что находился примерно в 19 километрах от Вано, когда Вано Надирадзе поделился с ним данными о своем местоположении и попросил о помощи. На помощь была вызвана скорая помощь, но добраться до Вано живым им не удалось.





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