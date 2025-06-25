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Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
25.06.2025 22:02
Президент Владимир Зеленский рассказал подробности встречи со своим американским визави Дональдом Трампом в Гааге на полях саммита НАТО.
Об этом он написал в социальных сетях, передает "Европейская правда".
Зеленский отметил, что эта встреча с Трампом была хорошей. Во время нее лидеры стран обсудили Ближний Восток, защиту украинцев, закупку американских систем ПВО, а также переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле.
Во время разговора Зеленский отметил важность того, что недавние действия США в Иране ослабили не только ядерную программу страны, но и производство дронов.
"С президентом обсудили защиту наших людей, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры", – отметил украинский президент.
Зеленский подчеркнул: Украина готова купить это оборудование и поддержать американских производителей вооружения.
"Европа может помочь. Также говорили о возможном совместном производстве дронов. Можем усилить друг друга", – отметил он.
Зеленский рассказал Трампу о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. В частности, он обратил внимание на то, что Россия передала нам трупы своих же погибших.
"Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил президенту факты того, что реально происходит на земле", – добавил украинский президент.
Напомним, встреча президентов США и Украины на полях саммита НАТО в Гааге продлилась около 45 минут.
А Трамп, в свою очередь, заявил, что его встреча с украинским визави прошла хорошо. Он сказал, что не обсуждал с Зеленским на встрече прекращение огня, а "просто хотел узнать, как у него дела".
Отметим, встреча Зеленского и Трампа состоялась вскоре после завершения основной встречи лидеров НАТО и публикации итогового решения саммита, где государства НАТО, в том числе, взяли обязательства помогать ВСУ за счет оборонных расходов.
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