Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

25.06.2025 22:02





Президент Владимир Зеленский рассказал подробности встречи со своим американским визави Дональдом Трампом в Гааге на полях саммита НАТО.



Об этом он написал в социальных сетях, передает "Европейская правда".



Зеленский отметил, что эта встреча с Трампом была хорошей. Во время нее лидеры стран обсудили Ближний Восток, защиту украинцев, закупку американских систем ПВО, а также переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле.



Во время разговора Зеленский отметил важность того, что недавние действия США в Иране ослабили не только ядерную программу страны, но и производство дронов.



"С президентом обсудили защиту наших людей, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры", – отметил украинский президент.



Зеленский подчеркнул: Украина готова купить это оборудование и поддержать американских производителей вооружения.



"Европа может помочь. Также говорили о возможном совместном производстве дронов. Можем усилить друг друга", – отметил он.



Зеленский рассказал Трампу о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. В частности, он обратил внимание на то, что Россия передала нам трупы своих же погибших.



"Поговорили о ситуации на поле боя. Путин точно не побеждает. Представил президенту факты того, что реально происходит на земле", – добавил украинский президент.



Напомним, встреча президентов США и Украины на полях саммита НАТО в Гааге продлилась около 45 минут.



А Трамп, в свою очередь, заявил, что его встреча с украинским визави прошла хорошо. Он сказал, что не обсуждал с Зеленским на встрече прекращение огня, а "просто хотел узнать, как у него дела".



Отметим, встреча Зеленского и Трампа состоялась вскоре после завершения основной встречи лидеров НАТО и публикации итогового решения саммита, где государства НАТО, в том числе, взяли обязательства помогать ВСУ за счет оборонных расходов.





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