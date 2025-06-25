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В Лагодехи застрелили мужчину возле собственного магазина


25.06.2025   22:40


Восточная Грузия, село Кабали, Лагодехский муниципалитет – тишину рынка нарушили выстрелы. Неизвестный открыл огонь по мужчине у входа в мясной магазин, который, как сообщают очевидцы, принадлежал самой жертве. Пострадавшего срочно доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.

Полиция работает на месте, начато расследование. Причины нападения пока неизвестны, но в Кабали теперь задаются вопросом: это местная ссора – или что-то большее?


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