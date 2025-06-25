Трамп заявил, что ситуация в Украине вышла из-под контроля

25.06.2025 22:35





Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация в Украине «совершенно вышла из-под контроля». Об этом он заявил на закрытом заседании с лидерами стран НАТО, сообщил источник Bloomberg. По его словам, Трамп сказал союзникам, что с этим нужно что-то делать, и хотя он не стал вдаваться в подробности, этот комментарий был воспринят как позитивный сигнал для Украины с его стороны.



Публично Трамп заявил, что рассмотрит передачу Киеву дополнительных комплексов противовоздушной обороны Patriot. Он отметил, что США они тоже нужны, в том числе для поставок Израилю, но выразил надежду, что возможности найдутся и для Украины. При этом он не уточнил, продолжат ли США оказывать военную помощь Киеву.



Трамп также прокомментировал свое обещание закончить войну за 24 часа, отметив, что это было «сарказмом». По его словам, президент России Владимир Путин «очень сложный человек», «были проблемы» и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта война «оказалась труднее всех других», признал Трамп, добавив, что остальные конфликты по всему миру, в том числе между Ираном и Израилем, Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, были успешно урегулированы.



Вместе с тем Трамп в очередной раз выразил уверенность, что Путин действительно стремится договориться о завершении войны, «в которой увяз». «Он хотел бы выйти из этой ситуации. Для него это беспорядок… Я считаю, что он — человек, который просто запутался. На самом деле я очень удивлен. Я думал, мы легко все уладим», — сказал президент США.



Трамп добавил, что собирается вновь поговорить с Путиным, но не уточнил, когда. По его словам, Зеленский также сообщил ему 25 июня, что хотел бы, чтобы все поскорее закончилось.





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