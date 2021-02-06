

Международный аэропорт Кутаиси встречает начало летней навигации в обновленном виде

06.02.2021 13:08





Международный аэропорт Кутаиси встретит начало летней навигации 2021 года в обновленном виде.



По информации министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, в ближайшее время завершится слияние двух терминалов.



«Практически через два месяца мы получим расширенный международный аэропорт, где увеличилось как количество стоек регистрации — их станет 18 вместо имеющихся 10, а также вдвое увеличится количество пограничных пунктов пропуска. Аэропорт сможет обслуживать 1200 пассажиров в час. Мы уверены, что Международный аэропорт Кутаиси выполнит свою важнейшую функцию в деле оживления экономики страны и туризма», — сказала Турнава, ознакомившись с текущими работами в аэропорту.



В аэропорту уже установлена ​​новая система управления багажом, которая запущена в тестовом режиме.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





