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Международный аэропорт Кутаиси встречает начало летней навигации в обновленном виде
06.02.2021 13:08
Международный аэропорт Кутаиси встретит начало летней навигации 2021 года в обновленном виде.
По информации министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, в ближайшее время завершится слияние двух терминалов.
«Практически через два месяца мы получим расширенный международный аэропорт, где увеличилось как количество стоек регистрации — их станет 18 вместо имеющихся 10, а также вдвое увеличится количество пограничных пунктов пропуска. Аэропорт сможет обслуживать 1200 пассажиров в час. Мы уверены, что Международный аэропорт Кутаиси выполнит свою важнейшую функцию в деле оживления экономики страны и туризма», — сказала Турнава, ознакомившись с текущими работами в аэропорту.
В аэропорту уже установлена новая система управления багажом, которая запущена в тестовом режиме.
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