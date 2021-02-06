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Международный аэропорт Кутаиси встречает начало летней навигации в обновленном виде


06.02.2021   13:08


Международный аэропорт Кутаиси встретит начало летней навигации 2021 года в обновленном виде.

По информации министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, в ближайшее время завершится слияние двух терминалов.

«Практически через два месяца мы получим расширенный международный аэропорт, где увеличилось как количество стоек регистрации — их станет 18 вместо имеющихся 10, а также вдвое увеличится количество пограничных пунктов пропуска. Аэропорт сможет обслуживать 1200 пассажиров в час. Мы уверены, что Международный аэропорт Кутаиси выполнит свою важнейшую функцию в деле оживления экономики страны и туризма», — сказала Турнава, ознакомившись с текущими работами в аэропорту.

В аэропорту уже установлена ​​новая система управления багажом, которая запущена в тестовом режиме.

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