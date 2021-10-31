

Ника Мелия призвал сторонников оппозиции выйти сегодня на проспект Руставели

31.10.2021 16:30





Кандидат в мэры Тбилиси от «Единого национального движения» Ника Мелия призвал сторонников оппозиции прийти сегодня на проспект Руставели. Как заявил политик на брифинге, «вчера борьба не закончилась, а началась».



Как отметил Ника Мелия, ни один уважающий себя гражданин Грузии не собирается смириться со всем этим.



«После вчерашнего тяжелейшего дня выборы были тотально сфальсифицированы. Когда я говорю, что это была тотальная фальсификация, нужно понимать, что выборы были полностью переписаны, путем манипуляций изменены цифры и проценты. Это были не просто тотально сфальсифицированные выборы — это были выборы на фоне тотального насилия, а тотальная фальсификация была одним из элементов. Они не погнушались сделать ещё и многое другое.



Хочу поблагодарить вас за вчерашнюю самоотдачу и поддержку, вчера борьба не закончилась, вчера борьба началась и, естественно, ни один уважающий себя гражданин Грузии не собирается смириться со всем этим и намерен мирно и твердо вести борьбу. Чтобы проинформировать вас о конкретном плане, мы ждем вас сегодня вечером в 19:00 на проспекте Руставели перед зданием парламента, чтобы поговорить друг с другом о конкретном плане. Пусть ни у кого не будет иллюзий, что сфальсифицированные, сфальсифицированные, оскорбительно украденные выборы сойдут с рук какой-либо власти. Поэтому ждем вас, тбилисцы!», — обратился Ника Мелия.





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