

Саакашвили: Все уважающие себя грузины должны быть оскорблены

01.11.2021 17:17





Я очень зол и оскорблен, все уважающие себя грузины должны быть злы и оскорблены. У нас отхватили выборы под носом во всех крупных городах, эти выборы выиграли мы, и группа бандитов, которая присвоила власть Грузии, вырвала у нас эту победу из рук, ограбила нас и лишила нас нашего главнейшего права быть хозяевами страны, — об этом говорится в письме бывшего президента Михеил Саакашвили.



По словам Саакашвили, в стране должны быть назначены досрочные выборы.



«Что мы должны делать?! Только одно — мы должны заставить заплатить ту цену, которую уважающие себя народы заставляют платить фальсифицирующую власть, мы должны отобрать власть и заставить ответить перед законом. Так поступил наш сосед — армения, там Пашинян боролся с олигархом, по калибру в четыре раза больше Иванишвили, за которым стояла Россия и ему тоже сфальсифицировали выборы, но армянский народ все равно победил, многие, и еще больше вышли на улицы, пока бандитское правительство не сломалось, не ушло и не были назначены внеочередные выборы. Фальсифицирующие бандиты должны уйти и должны быть объявлены досрочные выборы. То же самое сделали украинцы с Януковичем, когда тот полностью перешел на сторону русских, а ведь Янукович был во много раз более беспечным и богатым, чем Иванишвили.



В конце концов, идею таких революций Грузия породила при нашем поколении и неужели мы не сможем сделать то, в чем другие подражали нам раньше и даже преуспели. У нас нет много времени, нам нужно действовать во многих местах и в большом количестве. Мы должны прислушиваться к мнению лидеров и взять инициативу в руки на местах. Конечно, параллельно, мы должны опротестовывать все, поскольку таких катастрофических результатов наблюдений не было ни в Армении, ни в Кыргызстане, ни во время «Революции роз», но теперь у нас есть полная легитимация для уличных протестов и сопротивления насилию», — написал Саакашвили.





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