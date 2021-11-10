

Сегодня состоится судебный процесс Михаила Саакашвили по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года

10.11.2021 11:13





Судебный процесс по уголовному делу бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили состоится сегодня, в 13:00. Несмотря на требование адвокатов и самого подсудимого о проведении заседания в суде, место процесса до сих пор неизвестно.



По словам правозащитников, вчера суд запросил перевод заключенного из учреждения, однако до сих пор неизвестна позиция пенитенциарного учреждения. В случае согласия Пенитенциарной службы, после нескольких лет судебных рассмотрений Михеил Саакашвили впервые сможет присутствовать на слушании по собственному уголовному делу.



Для справки, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили предъявлены обвинения по делу касательно разгона демонстрантов в центре Тбилиси и вторжения в телекомпанию «Имеди» 7 ноября 2007 года, а также незаконного завладения имуществом Бадри Патаркацишвили.



Обвинение предъявлено по 3-ей части статьи 333 УК Грузии (превышение служебных полномочий). В качестве наказания она предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.



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