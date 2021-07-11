Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

СМИ Грузии распространяют совместное заявление и обращаются к дипломатическому корпусу


11.07.2021   20:32


В связи со смертью оператора Лексо Лашкарава действующие в Грузии медиа-организации распространяют совместное заявление и обращаются к дипломатическому корпусу.

«Случаи нарушения прав журналистов, операторов и фотографов в Грузии приблизились к критической грани. Десятки дел, направленных против СМИ, до сих пор не расследованы. Власти не обеспечивают защиту безопасности журналистов, а заявления представителей правящей партии еще больше вдохновляют насилие.

...5 июля, по данным МВД, пострадали 53 представителя СМИ, в том числе оператор телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, с которым 5 июля, во время выполнения служебной деятельности, жестоко расправились насильственные группы. Александр Лашкарава скончался 11 июля.

Часть представителей СМИ до сих пор остается в больнице. Со стороны членов различных насильственных групп до сих пор продолжаются открытые угрозы в адрес журналистов и операторов, на что правоохранительные ведомства не реагируют надлежащим образом.

Не задержаны и организаторы насильственной контракции 5 июля, личности которых публично известны. Примечательно, что до сих пор не расследованы большинство нападений на журналистов, факты воспрепятствования деятельности медиа и насилия, произошедшие в прошлом, не обозначается вопрос об ответственности организаторов агрессивных групп.

Мы обращаемся к представителям дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Грузии, оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля, на факты причинения вреда здоровью, воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии», - говорится в заявлении.

Заявление подписали:

«ТВ Пирвели»

«Мтавари архи»

«Формула»

«Рустави 2»

«Табула»

«Имеди»

«Кавкасия»

«Общественный вещатель»

«Хартия журналистской этики;

«Первый канал Грузии Общественный вещатель»

«Аджарское телевидение и радио Общественного вещателя»

«TV 25»

«Интерпрессньюс»

«Палитраньюс»; «Радио Палитра»

«Экспрессньюс»

«Факсинтерньюс»

«Артареа ТВ»

«Студия монитор»

«Радио Джорджиан Таймс»

«Факт-метри»

«Радио Мцване талга»

AT.ge

«Фонд развития СМИ»

"Border Zone"

«Образовательный и исследовательский центр медиа и коммуникаций»

«Радио Абхазетис хма»

«Радио Дардиманди»

«Альтернативный профсоюз Аджарского телевидения и радио Общественного вещателя»

«Холдинг эрети: Радио Эрети FM102.8, Радио Тбилиси FM93.5, Радио Цитрус FM97.3»

«Радио Дзвели калаки»

"Региональная сеть радиостанций Грузии»

"Телекомпания Ахали"

OC Media

«Эко-Факт»

«Радио холдинг Фортуна»

" SOVA "

«Батумелеби»

"Newsreport"

"On.ge"

«Нетгазети»

Блог "Соцреактив"

«TSpress.ge»

«Радио Атинати»

Metronome.ge

"Публика"

«Civil.ge»

«Интерньюс Грузия»

Media.ge

Openrustavi.ge

«Радио Марнеули»

"Euronews Georgia"

"FirstNews.ge"

"Kutaisi Today"

"Speqtri.ge"

"CNews"

«Медиахолдинг Хроника+»

"Droa.ge"

"accentnews.ge

"Popmusic.ge"

"Popsport.com"

«Права медиа»

"Gurianews.ge"

"Tok TV"

«Центр ресурса журналистики»

"Агро среда ТВ"

«Альянс региональных твещателей»

«Радио Имеди»

"AMNews"

«Коммерсанти»

"Reginfo.ge".

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна