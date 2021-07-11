

СМИ Грузии распространяют совместное заявление и обращаются к дипломатическому корпусу

11.07.2021 20:32





В связи со смертью оператора Лексо Лашкарава действующие в Грузии медиа-организации распространяют совместное заявление и обращаются к дипломатическому корпусу.



«Случаи нарушения прав журналистов, операторов и фотографов в Грузии приблизились к критической грани. Десятки дел, направленных против СМИ, до сих пор не расследованы. Власти не обеспечивают защиту безопасности журналистов, а заявления представителей правящей партии еще больше вдохновляют насилие.



...5 июля, по данным МВД, пострадали 53 представителя СМИ, в том числе оператор телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, с которым 5 июля, во время выполнения служебной деятельности, жестоко расправились насильственные группы. Александр Лашкарава скончался 11 июля.



Часть представителей СМИ до сих пор остается в больнице. Со стороны членов различных насильственных групп до сих пор продолжаются открытые угрозы в адрес журналистов и операторов, на что правоохранительные ведомства не реагируют надлежащим образом.



Не задержаны и организаторы насильственной контракции 5 июля, личности которых публично известны. Примечательно, что до сих пор не расследованы большинство нападений на журналистов, факты воспрепятствования деятельности медиа и насилия, произошедшие в прошлом, не обозначается вопрос об ответственности организаторов агрессивных групп.



Мы обращаемся к представителям дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Грузии, оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля, на факты причинения вреда здоровью, воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии», - говорится в заявлении.



Заявление подписали:



«ТВ Пирвели»



«Мтавари архи»



«Формула»



«Рустави 2»



«Табула»



«Имеди»



«Кавкасия»



«Общественный вещатель»



«Хартия журналистской этики;



«Первый канал Грузии Общественный вещатель»



«Аджарское телевидение и радио Общественного вещателя»



«TV 25»



«Интерпрессньюс»



«Палитраньюс»; «Радио Палитра»



«Экспрессньюс»



«Факсинтерньюс»



«Артареа ТВ»



«Студия монитор»



«Радио Джорджиан Таймс»



«Факт-метри»



«Радио Мцване талга»



AT.ge



«Фонд развития СМИ»



"Border Zone"



«Образовательный и исследовательский центр медиа и коммуникаций»



«Радио Абхазетис хма»



«Радио Дардиманди»



«Альтернативный профсоюз Аджарского телевидения и радио Общественного вещателя»



«Холдинг эрети: Радио Эрети FM102.8, Радио Тбилиси FM93.5, Радио Цитрус FM97.3»



«Радио Дзвели калаки»



"Региональная сеть радиостанций Грузии»



"Телекомпания Ахали"



OC Media



«Эко-Факт»



«Радио холдинг Фортуна»



" SOVA "



«Батумелеби»



"Newsreport"



"On.ge"



«Нетгазети»



Блог "Соцреактив"



«TSpress.ge»



«Радио Атинати»



Metronome.ge



"Публика"



«Civil.ge»



«Интерньюс Грузия»



Media.ge



Openrustavi.ge



«Радио Марнеули»



"Euronews Georgia"



"FirstNews.ge"



"Kutaisi Today"



"Speqtri.ge"



"CNews"



«Медиахолдинг Хроника+»



"Droa.ge"



"accentnews.ge



"Popmusic.ge"



"Popsport.com"



«Права медиа»



"Gurianews.ge"



"Tok TV"



«Центр ресурса журналистики»



"Агро среда ТВ"



«Альянс региональных твещателей»



«Радио Имеди»



"AMNews"



«Коммерсанти»



"Reginfo.ge".





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