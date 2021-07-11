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СМИ Грузии распространяют совместное заявление и обращаются к дипломатическому корпусу
11.07.2021 20:32
В связи со смертью оператора Лексо Лашкарава действующие в Грузии медиа-организации распространяют совместное заявление и обращаются к дипломатическому корпусу.
«Случаи нарушения прав журналистов, операторов и фотографов в Грузии приблизились к критической грани. Десятки дел, направленных против СМИ, до сих пор не расследованы. Власти не обеспечивают защиту безопасности журналистов, а заявления представителей правящей партии еще больше вдохновляют насилие.
...5 июля, по данным МВД, пострадали 53 представителя СМИ, в том числе оператор телекомпании «Пирвели» Александра Лашкарава, с которым 5 июля, во время выполнения служебной деятельности, жестоко расправились насильственные группы. Александр Лашкарава скончался 11 июля.
Часть представителей СМИ до сих пор остается в больнице. Со стороны членов различных насильственных групп до сих пор продолжаются открытые угрозы в адрес журналистов и операторов, на что правоохранительные ведомства не реагируют надлежащим образом.
Не задержаны и организаторы насильственной контракции 5 июля, личности которых публично известны. Примечательно, что до сих пор не расследованы большинство нападений на журналистов, факты воспрепятствования деятельности медиа и насилия, произошедшие в прошлом, не обозначается вопрос об ответственности организаторов агрессивных групп.
Мы обращаемся к представителям дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Грузии, оказать незамедлительное и эффективное реагирование на целенаправленное преследование представителей СМИ на проспекте Руставели 5 июля, на факты причинения вреда здоровью, воспрепятствования выполнению профессиональных обязанностей и бездействие властей Грузии», - говорится в заявлении.
Заявление подписали:
«ТВ Пирвели»
«Мтавари архи»
«Формула»
«Рустави 2»
«Табула»
«Имеди»
«Кавкасия»
«Общественный вещатель»
«Хартия журналистской этики;
«Первый канал Грузии Общественный вещатель»
«Аджарское телевидение и радио Общественного вещателя»
«TV 25»
«Интерпрессньюс»
«Палитраньюс»; «Радио Палитра»
«Экспрессньюс»
«Факсинтерньюс»
«Артареа ТВ»
«Студия монитор»
«Радио Джорджиан Таймс»
«Факт-метри»
«Радио Мцване талга»
AT.ge
«Фонд развития СМИ»
"Border Zone"
«Образовательный и исследовательский центр медиа и коммуникаций»
«Радио Абхазетис хма»
«Радио Дардиманди»
«Альтернативный профсоюз Аджарского телевидения и радио Общественного вещателя»
«Холдинг эрети: Радио Эрети FM102.8, Радио Тбилиси FM93.5, Радио Цитрус FM97.3»
«Радио Дзвели калаки»
"Региональная сеть радиостанций Грузии»
"Телекомпания Ахали"
OC Media
«Эко-Факт»
«Радио холдинг Фортуна»
" SOVA "
«Батумелеби»
"Newsreport"
"On.ge"
«Нетгазети»
Блог "Соцреактив"
«TSpress.ge»
«Радио Атинати»
Metronome.ge
"Публика"
«Civil.ge»
«Интерньюс Грузия»
Media.ge
Openrustavi.ge
«Радио Марнеули»
"Euronews Georgia"
"FirstNews.ge"
"Kutaisi Today"
"Speqtri.ge"
"CNews"
«Медиахолдинг Хроника+»
"Droa.ge"
"accentnews.ge
"Popmusic.ge"
"Popsport.com"
«Права медиа»
"Gurianews.ge"
"Tok TV"
«Центр ресурса журналистики»
"Агро среда ТВ"
«Альянс региональных твещателей»
«Радио Имеди»
"AMNews"
«Коммерсанти»
"Reginfo.ge".
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