

Обвиняемый в убийстве жены в общественном транспорте приговорен к 20 годам лишения свободы

17.02.2023 12:19





Тбилисский городской суд признал виновным Роина Мебония, обвиняемого в убийстве жены в общественном транспорте и приговорил его к 20 годам лишения свободы.



Решение принял судья Ромео Ткешелашвили.



По словам судьи, до выздоровления осужденный будет отбывать наказание в центре психического здоровья. Сам Роин Мебония на заседании сделал краткое заявление.



«Господин судья, я болен и не понимаю, что происходит», — сказал Роин Мебония.



Напомним, случай произошел в Тбилиси 21 мая 2022 года. Следствием, проведенным МВД, установлено, что в общественном транспорте, передвигавшемся по проспекту Гурамишвили, мужчина в присутствии несовершеннолетних детей нанес жене множественные ранения холодным оружием, в результате женщина скончалась на месте. Правоохранители задержали обвиняемого в тот же день недалеко от места происшествия. Ему было предъявлено обвинение по подпункту «е» части 2 и подпункту «б» части 3, ст. 11 прима-109 УК Грузии (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью в отношении члена семьи), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 16 из 20 лет или бессрочно.





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