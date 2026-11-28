Бывший директор историко-архитектурного музея Дворца Дадиани задержан по обвинению в наркопреступлении
Бывший директор историко-архитектурного музея Дворца Дадиани в Зугдиди Анзор Окуджава задержан по обвинению в наркопреступлении.
Как заявили в в Министерстве внутренних дел Грузии, Окуджава был задержан по статье 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение и/или хранение наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества.
Однако неизвестно, по какой именно части данной статьи прокуратура впоследствии предъявила ему обвинение и за хранение какого количества наркотического вещества в итоге было предъявлено обвинение бывшему директору музея Дворца Дадиани.
Также неизвестно, какую меру пресечения избрал Зугдидский районный суд при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в отношении Анзора Окуджавы.
Напомним, что Анзор Окуджава был назначен директором историко-архитектурного музея Дворца Дадиани в Зугдиди приказом министра культуры, спорта и молодёжи Грузии Теи Цулукиани 5 июля 2021 года.
Около месяца назад он был освобождён от должности. Однако сам Окуджава заявлял, что покинул пост по собственному желанию.
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