Бывший директор историко-архитектурного музея Дворца Дадиани в Зугдиди Анзор Окуджава задержан по обвинению в наркопреступлении.

Как заявили в в Министерстве внутренних дел Грузии, Окуджава был задержан по статье 260 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за незаконное приобретение и/или хранение наркотического средства, его аналога, прекурсора или нового психоактивного вещества.

Однако неизвестно, по какой именно части данной статьи прокуратура впоследствии предъявила ему обвинение и за хранение какого количества наркотического вещества в итоге было предъявлено обвинение бывшему директору музея Дворца Дадиани.