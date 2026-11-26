По словам очевидцев, перед потерей сознания мужчина держал в руках тяжёлый предмет, внезапно почувствовал себя плохо и упал.

Вызов с пометкой «без сознания» поступил бригаде №534 пятого филиала Тбилиси из одного из учреждений. На месте медики обнаружили мужчину среднего возраста, лежавшего на земле во дворе без признаков жизни.

Благодаря оперативным действиям бригады скорой помощи и профессионализму врача Теа Имерлишвили удалось спасти мужчину, у которого на момент прибытия медиков отсутствовали пульс и дыхание.

Врач Теа Имерлишвили немедленно приступила к реанимационным мероприятиям. Монитор показал фибрилляцию желудочков сердца. Для восстановления сердечного ритма потребовалось четыре раза применить электрический разряд. После этого у пациента восстановились пульс и самостоятельное дыхание.

Мужчину экстренно доставили в ближайшую клинику, где диагностировали острый инфаркт миокарда. Сейчас его состояние оценивается как хорошее, он готовится к плановой операции аортокоронарного шунтирования.

Теа Имерлишвили работает в Центре координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи уже 20 лет, из них 13 лет занимает должность старшего врача. Этот случай стал четвёртым успешным спасением пациента в результате реанимации в её профессиональной практике.

Вместе с ней на вызове работали младший врач Софио Чежуа и водитель Звиад Нариманидзе.

Быстрая диагностика, своевременная дефибрилляция и слаженная работа медицинской бригады могут стать решающими в борьбе за человеческую жизнь.