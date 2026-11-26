В Тбилиси врачи скорой помощи вернули к жизни мужчину с остановкой сердца
Благодаря оперативным действиям бригады скорой помощи и профессионализму врача Теа Имерлишвили удалось спасти мужчину, у которого на момент прибытия медиков отсутствовали пульс и дыхание.
Вызов с пометкой «без сознания» поступил бригаде №534 пятого филиала Тбилиси из одного из учреждений. На месте медики обнаружили мужчину среднего возраста, лежавшего на земле во дворе без признаков жизни.
По словам очевидцев, перед потерей сознания мужчина держал в руках тяжёлый предмет, внезапно почувствовал себя плохо и упал.
Врач Теа Имерлишвили немедленно приступила к реанимационным мероприятиям. Монитор показал фибрилляцию желудочков сердца. Для восстановления сердечного ритма потребовалось четыре раза применить электрический разряд. После этого у пациента восстановились пульс и самостоятельное дыхание.
Мужчину экстренно доставили в ближайшую клинику, где диагностировали острый инфаркт миокарда. Сейчас его состояние оценивается как хорошее, он готовится к плановой операции аортокоронарного шунтирования.
Теа Имерлишвили работает в Центре координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи уже 20 лет, из них 13 лет занимает должность старшего врача. Этот случай стал четвёртым успешным спасением пациента в результате реанимации в её профессиональной практике.
Вместе с ней на вызове работали младший врач Софио Чежуа и водитель Звиад Нариманидзе.
Быстрая диагностика, своевременная дефибрилляция и слаженная работа медицинской бригады могут стать решающими в борьбе за человеческую жизнь.
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