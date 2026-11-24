«Важно, чтобы ни один человек не оставался наедине с насилием», — это заявление заместитель председателя Сакребуло (городского собрания) Тбилиси Тинатин Ниблошвили сделала в рамках 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин. Именно в рамках указанной кампании Тбилисская телебашня была подсвечена оранжевым цветом. Слоган кампании в этом году гласит: «Объединимся, чтобы покончить с насилием в отношении женщин и девочек; обеспечим правосудие, защитим людей, переживших насилие, покончим с безнаказанностью».

По словам Тинатин Ниблошвили, Тбилисское сакребуло традиционно присоединяется к ежегодной международной кампании по борьбе с насилием в отношении женщин различными мероприятиями и в этом году.

По заявлению заместителя председателя Тбилисского сакребуло, главная цель кампании — информирование людей о приютах и тех программах, которые государство осуществляет для противодействия насилию.

«Информирование о государственных сервисах, существующих для жертв насилия, очень важно. Именно этому служит 16-дневная кампания против насилия в отношении женщин, к которой Тбилисское сакребуло традиционно присоединилось и в этом году. Важно, чтобы ни один человек не оставался наедине с насилием», — заявила Тинатин Ниблошвили.

В мировом масштабе 16-дневная кампания по борьбе с насилием в отношении женщин ежегодно проводится с 1991 года в период с 25 ноября по 10 декабря включительно, и ее целью является повышение осведомленности общества для искоренения насилия в отношении женщин и домашнего насилия.