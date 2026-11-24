Из Грузии выдворили 83 иностранных граждан
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в координации с соответствующими подразделениями ведомства за последние несколько дней выдворили из страны 83 иностранных гражданина.
По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из Грузии были выдворены граждане Пакистана, Узбекистана, Туркменистана, Индии, Иордании, Египта, Ливана, Нигерии, Уганды, Азербайджана, Турции, России, Йемена, Ливии, Китая, Южно-Африканской Республики, Армении, Кыргызстана, Казахстана и других государств. Всего выдворен 83 человек.
В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещён въезд в страну.
С начала текущего года сотрудники Департамента миграции уже выдворили из Грузии более 3 800 человек.
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