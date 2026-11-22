За семь лет при взрывах газа и отравлениях угарным газом погибли 129 человек
С 2019 по 2025 год в Грузии зарегистрировали 56 взрывов, связанных с утечками бытового газа. За этот период в результате взрывов и отравлений угарным газом погибли 129 человек.
Такие данные опубликованы в отчётах энергетического омбудсмена Грузии.
Статистика по годам:
• 2019 год: 15 взрывов, 33 погибших.
• 2020 год: 5 взрывов, 15 погибших.
• 2021 год: 4 взрыва, 22 погибших.
• 2022 год: 4 взрыва, 18 погибших.
• 2023 год: 7 взрывов, 14 погибших.
• 2024 год: 7 взрывов, 10 погибших.
• 2025 год: 14 взрывов, 17 погибших.
В 2025 году количество взрывов увеличилось вдвое по сравнению с 2024 годом: с 7 до 14. Число погибших за год выросло с 10 до 17 человек.
При этом общая статистика смертности включает не только жертв взрывов, но и людей, погибших в результате отравления угарным газом.
Причинами подобных происшествий могут становиться неисправность газового оборудования, нарушения при его установке и эксплуатации, а также проблемы с вентиляцией и дымоходами.
Что делать при запахе газа
При подозрении на утечку газа в Грузии необходимо обратиться в экстренные службы по номеру 112.
Дополнительные контакты SOCAR Georgia Gas:
• 114 – аварийная служба.
• 16 114 – круглосуточная горячая линия.
Правила действий если почувствовали запах газа:
• Откройте окна и двери, если это безопасно.
• Не включайте и не выключайте свет и электроприборы.
• Не пользуйтесь спичками, зажигалками и открытым огнём.
• Перекройте газовый кран, если это можно сделать безопасно.
• Покиньте помещение.
• Позвоните в аварийную службу с улицы.
• Не пытайтесь самостоятельно найти и устранить утечку.
Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому обнаружить его без специальных приборов невозможно. Для профилактики отравлений необходимо следить за исправностью газовых приборов, вентиляционных систем и дымоходов.
Регулярное техническое обслуживание оборудования и проверка вентиляции позволяют снизить риск аварий и отравлений в жилых помещениях.
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