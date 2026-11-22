Статистика по годам: • 2019 год: 15 взрывов, 33 погибших. • 2020 год: 5 взрывов, 15 погибших. • 2021 год: 4 взрыва, 22 погибших. • 2022 год: 4 взрыва, 18 погибших. • 2023 год: 7 взрывов, 14 погибших. • 2024 год: 7 взрывов, 10 погибших. • 2025 год: 14 взрывов, 17 погибших.

С 2019 по 2025 год в Грузии зарегистрировали 56 взрывов, связанных с утечками бытового газа. За этот период в результате взрывов и отравлений угарным газом погибли 129 человек.

В 2025 году количество взрывов увеличилось вдвое по сравнению с 2024 годом: с 7 до 14. Число погибших за год выросло с 10 до 17 человек.

При этом общая статистика смертности включает не только жертв взрывов, но и людей, погибших в результате отравления угарным газом.

Причинами подобных происшествий могут становиться неисправность газового оборудования, нарушения при его установке и эксплуатации, а также проблемы с вентиляцией и дымоходами.

Что делать при запахе газа

При подозрении на утечку газа в Грузии необходимо обратиться в экстренные службы по номеру 112.

Дополнительные контакты SOCAR Georgia Gas:

• 114 – аварийная служба.

• 16 114 – круглосуточная горячая линия.

Правила действий если почувствовали запах газа:

• Откройте окна и двери, если это безопасно.

• Не включайте и не выключайте свет и электроприборы.

• Не пользуйтесь спичками, зажигалками и открытым огнём.

• Перекройте газовый кран, если это можно сделать безопасно.

• Покиньте помещение.

• Позвоните в аварийную службу с улицы.

• Не пытайтесь самостоятельно найти и устранить утечку.

Угарный газ не имеет цвета и запаха, поэтому обнаружить его без специальных приборов невозможно. Для профилактики отравлений необходимо следить за исправностью газовых приборов, вентиляционных систем и дымоходов.

Регулярное техническое обслуживание оборудования и проверка вентиляции позволяют снизить риск аварий и отравлений в жилых помещениях.