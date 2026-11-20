В ЮАР пытаются спасти баобабы, заблокированные к отправке в Грузию
В ЮАР пытаются спасти от гибели пять гигантских баобабов, незаконно выкопанных для отправки в Грузию. Экологи доставили деревья в природный заповедник Тимбавати, где их попытаются пересадить. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Южноафриканские власти задержали груз, установив, что деревья переместили без необходимых разрешений. С июля они оставались на складе в Дурбане, подготовленные к отправке за тысячи киллометров.
Министерство лесного хозяйства, рыболовства и окружающей среды ЮАР подтвердило, что баобабы предназначались для Грузии, но не назвало заказчика. В отношении владельца ландшафтной компании, которую подозревают в незаконной вырубке и транспортировке деревьев, возбуждено уголовное дело.
Пять баобабов весят от 19 до 29 тонн каждый, их диаметр достигает 4,5 метра, а высота — 12,5 метра. По оценкам специалистов, деревьям от 200 до 300 лет.
Основатель фонда Baobab Foundation Сара Вентер, которая руководила работами по спасению деревьев, считает, что у них есть хорошие шансы выжить, если пересадить их как можно скорее. Южноафриканская зима длится с мая по октябрь: в этот период баобабы сбрасывают листья и находятся в состоянии покоя, поэтому перевозить их легче. С началом весны в ноябре деревья начинают расходовать запасы воды на появление новой листвы, и промедление повышает риск гибели.
После пересадки баобабы закрепят тросами, чтобы помочь им восстановиться, а территорию оградят электрическим забором — для защиты от слонов. Перевозка таких крупных деревьев требует специального транспорта, рассчитанного на негабаритные грузы, что также задерживало спасательную операцию.
The Guardian связывает нынешний случай с историей четырехлетней давности, когда восемь баобабов выкопали в Кении для дендрологического парка в Шекветили, принадлежащего миллиардеру-основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.
Тогда вывоз деревьев вызвал протесты экологов, которые называли происходящее биопиратством. После нескольких остановок и разбирательств экспорт все же разрешили, и в октябре 2023 года баобабы доставили в Грузию.
Однако все восемь деревьев погибли. В августе 2024 года администрация дендрологического парка сообщила, что баобабы засохли спустя несколько месяцев после пересадки. В парке объясняли это длительным пребыванием деревьев вне естественной среды.
Достоверно связь Иванишвили или его дендрологического парка с новой партией баобабов из ЮАР не установлена.
Экологи объясняют, почему вывоз таких деревьев вызывает особую тревогу. Баобабы не просто часть экосистемы, а самостоятельная среда обитания: в дуплах и полостях их стволов укрываются летучие мыши, галаго и птицы, а плодами питаются слоны, обезьяны и бородавочники. Кроме того, эти деревья имеют большое культурное значение для африканских общин.
«Баобаб — это не просто часть экосистемы, он сам по себе является экосистемой», — заявила ландшафтный дизайнер и специалист по садоводству из Кении Вамбуи Ипполито.
Баобабы могут жить до тысячи лет и более. По словам Вентер, если спасенные деревья приживутся на новом месте, у них впереди еще несколько столетий.
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