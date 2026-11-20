Детям, пострадавшим в результате взрыва в Поничала, проводятся все необходимые процедуры. Я очень надеюсь, что никаких осложнений не выявится и в ближайшем будущем они здоровыми вернутся к своим семьям, — об этом журналистам в университетской клинике Ингороква заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе, где он навестил детей, пострадавших в результате взрыва в Поничала.

По словам министра, состояние здоровья детей удовлетворительное.

«Ведется наблюдение, чтобы где-либо не проявилось что-нибудь, что может потребовать внимания. Им проводятся все необходимые процедуры. Я очень надеюсь, что в случае с детьми никаких осложнений не возникнет и в ближайшем будущем они здоровыми вернутся к своим семьям.

Что касается 31-летнего мужчины, который находится в клинике Хечинашвили, его состояние очень тяжелое. Врачи делают все для его спасения. Он всем обеспечен. Сейчас спасение его жизни может не зависеть от всего того, что делается. Мы наблюдаем, все делается. Время покажет, каким будет исход», — отметил Сарджвеладзе.