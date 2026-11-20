Пожарные-спасатели с соблюдением всех норм безопасности заводят прибывших на место граждан в жилой корпус — им помогают вынести личные вещи, — об этом заявил журналистам начальник Главного управления пожарно-спасательных сил Тбилиси Леван Муселиани.

По его словам, пожарные-спасатели обеспечивают безопасность граждан на высоком уровне.

«Пожарные-спасатели с соблюдением всех норм безопасности заводят прибывших на место граждан в жилой корпус. Помогают вынести личные вещи. Что касается выполнения задачи со стороны пожарных-спасателей — они обеспечивают безопасность на высоком уровне, чтобы наши граждане были максимально защищены и вынесли из своих квартир предметы первой необходимости», — заявил Муселиани.