Энергоомбудсмен приступил к изучению взрыва, произошедшего в жилом корпусе в Поничала, — говорится в заявлении, распространенном Службой общественного защитника интересов потребителей.

В аппарате энергоомбудсмена поясняют, что в жилой квартире в Поничала, где 19 ноября произошел взрыв, в последний период потребление природного газа не фиксировалось.

«Служба общественного защитника интересов потребителей выражает глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей 19 ноября в Поничала, которая унесла жизни людей.

Приносим искренние соболезнования семьям и близким погибших. В связи с произошедшим фактом общественный защитник интересов потребителей в день инцидента истребовал информацию от газораспределительной компании и в рамках своих полномочий приступил к изучению вопроса.

Согласно первичной информации, полученной от компании, в жилой квартире, где произошел взрыв, в последний период потребление природного газа не фиксировалось. Имеющиеся данные о потреблении электроэнергии также указывают на то, что квартира, предположительно, в течение определенного периода не использовалась.

По той же информации, в квартире были установлены две газовые установки — устройство центрального отопления и газовая плита. Во время плановой проверки, проведенной несколько лет назад, технические нарушения выявлены не были.

Служба общественного защитника интересов потребителей продолжает изучение вопроса и оценку соответствующих обстоятельств в рамках своих полномочий», — говорится в заявлении офиса Энергоомбудсмена.

19 ноября в Квемо Поничала в жилом корпусе взрыв, произошедший предположительно в результате скопления природного газа, обрушил часть здания. Инцидент унес жизни 6 человек, в том числе 2 малолетних детей; еще 5 пострадавших граждан доставлены в клинику. На месте в течение всего дня работали около 150 спасателей.

По информации мэрии Тбилиси, из поврежденного в результате взрыва корпуса в гостиницы переселят 28 семей, в общей сложности около 143 человек. Первоначально мэрия Тбилиси планировала временное размещение 90 семей корпуса, однако в результате проверки устойчивости здания выяснилось, что непригодными для проживания являются только два подъезда.

В связи с произошедшим взрывом, повлекшим жертвы, 22 ноября в Грузии объявлен Днем траура.