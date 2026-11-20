Энергоомбудсмен изучает взрыв, произошедший в Поничала
Энергоомбудсмен приступил к изучению взрыва, произошедшего в жилом корпусе в Поничала, — говорится в заявлении, распространенном Службой общественного защитника интересов потребителей.
В аппарате энергоомбудсмена поясняют, что в жилой квартире в Поничала, где 19 ноября произошел взрыв, в последний период потребление природного газа не фиксировалось.
«Служба общественного защитника интересов потребителей выражает глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей 19 ноября в Поничала, которая унесла жизни людей.
Приносим искренние соболезнования семьям и близким погибших. В связи с произошедшим фактом общественный защитник интересов потребителей в день инцидента истребовал информацию от газораспределительной компании и в рамках своих полномочий приступил к изучению вопроса.
Согласно первичной информации, полученной от компании, в жилой квартире, где произошел взрыв, в последний период потребление природного газа не фиксировалось. Имеющиеся данные о потреблении электроэнергии также указывают на то, что квартира, предположительно, в течение определенного периода не использовалась.
По той же информации, в квартире были установлены две газовые установки — устройство центрального отопления и газовая плита. Во время плановой проверки, проведенной несколько лет назад, технические нарушения выявлены не были.
Служба общественного защитника интересов потребителей продолжает изучение вопроса и оценку соответствующих обстоятельств в рамках своих полномочий», — говорится в заявлении офиса Энергоомбудсмена.
19 ноября в Квемо Поничала в жилом корпусе взрыв, произошедший предположительно в результате скопления природного газа, обрушил часть здания. Инцидент унес жизни 6 человек, в том числе 2 малолетних детей; еще 5 пострадавших граждан доставлены в клинику. На месте в течение всего дня работали около 150 спасателей.
По информации мэрии Тбилиси, из поврежденного в результате взрыва корпуса в гостиницы переселят 28 семей, в общей сложности около 143 человек. Первоначально мэрия Тбилиси планировала временное размещение 90 семей корпуса, однако в результате проверки устойчивости здания выяснилось, что непригодными для проживания являются только два подъезда.
В связи с произошедшим взрывом, повлекшим жертвы, 22 ноября в Грузии объявлен Днем траура.
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