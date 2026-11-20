Районы Тбилиси, где чаще всего нарушают правила газовой безопасности
За 10 месяцев 2026 года компания «Тбилиси Энерджи» выявила в масштабах столицы более 15 тысяч случаев нарушения правил газовой безопасности.
В частности, за отчетный период специалисты компании проверили в общей сложности 274 777 абонентов и выявили 15 324 нарушения правил безопасности.
Где правила нарушают чаще всего?
По количеству нарушений среди районов столицы на первом месте находится район Чугурети — Надзаладеви, а меньше всего нарушений было зафиксировано на территории Ваке — Цкнети:
- Чугурети — Надзаладеви: 3 255 нарушений
- Самгори — Варкетили: 2 781 нарушение
- Глдани — Санзона: 2 140 нарушений
- Исани — Вазисубани: 1 895 нарушений
- Мтацминда — Крцаниси: 1 589 нарушений
- Сабуртало — Нуцубидзе: 1 385 нарушений
- Дидубе — Дигоми: 1 220 нарушений
- Ваке — Цкнети: 1 059 нарушений
Неправильный монтаж газовых установок и нарушение правил эксплуатации повлекли за собой тяжелые последствия:
- в результате неправильного потребления природного газа интоксикацию угарным газом (CO) получили 32 человека;
- в результате взрыва и интоксикации CO скончались 2 человека.
«Тбилиси Энерджи» призывает население проявлять максимальную осторожность, не использовать самовольно установленные или кустарные обогреватели/водонагреватели и предоставлять специалистам компании возможность систематической проверки безопасности в жилых помещениях.
При обнаружении запаха или утечки газа, а также для других аварийных случаев действует горячая линия: 114. Осуществление звонка и обслуживание являются полностью бесплатными.
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