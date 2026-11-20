Изучение причин, вызвавших взрыв в Поничала, продолжается. По информации Службы общественного защитника интересов потребителей, в жилой квартире, где произошел взрыв, были установлены две установки на природном газе — устройство центрального отопления и газовая плита.

Вместе с тем, согласно информации, истребованной энергоомбудсменом, во время плановой проверки, проведенной несколько лет назад, технические нарушения выявлены не были.

По заявлению службы энергоомбудсмена, в день инцидента они истребовали информацию от газораспределительной компании и приступили к изучению вопроса. По первичной информации, полученной от компании, в квартире в последний период потребление природного газа не фиксировалось, а данные о потреблении электроэнергии также указывают на то, что жилье, предположительно, в течение определенного периода не использовалось.