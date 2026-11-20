Во взорвавшейся квартире в Поничала были установлены две газовые установки, однако при плановой проверке нарушений выявлено не было — энергоомбудсмен
Изучение причин, вызвавших взрыв в Поничала, продолжается. По информации Службы общественного защитника интересов потребителей, в жилой квартире, где произошел взрыв, были установлены две установки на природном газе — устройство центрального отопления и газовая плита.
Вместе с тем, согласно информации, истребованной энергоомбудсменом, во время плановой проверки, проведенной несколько лет назад, технические нарушения выявлены не были.
По заявлению службы энергоомбудсмена, в день инцидента они истребовали информацию от газораспределительной компании и приступили к изучению вопроса. По первичной информации, полученной от компании, в квартире в последний период потребление природного газа не фиксировалось, а данные о потреблении электроэнергии также указывают на то, что жилье, предположительно, в течение определенного периода не использовалось.
«Служба общественного защитника интересов потребителей выражает глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей 19 ноября в Поничала, которая унесла жизни людей.
Приносим искренние соболезнования семьям и близким погибших.
В связи с произошедшим фактом общественный защитник интересов потребителей в день инцидента истребовал информацию от газораспределительной компании и в рамках своих полномочий приступил к изучению вопроса.
Согласно первичной информации, полученной от компании, в жилой квартире, где произошел взрыв, в последний период потребление природного газа не фиксировалось. Имеющиеся данные о потреблении электроэнергии также указывают на то, что квартира, предположительно, в течение определенного периода не использовалась.
По той же информации, в квартире были установлены две установки на природном газе — устройство центрального отопления и газовая плита. Во время плановой проверки, проведенной несколько лет назад, технические нарушения выявлены не были.
Служба общественного защитника интересов потребителей продолжает изучение вопроса и оценку соответствующих обстоятельств в рамках своих полномочий», — говорится в заявлении.
Напомним, что 19 ноября, в утренние часы, в Поничала, в так называемом поселке незрячих, обрушился подъезд пятиэтажного жилого корпуса. По первичной информации, предполагаемой причиной стал взрыв природного газа.
В результате обрушения корпуса погибли 6 человек. Спасатели смогли вывести из-под завалов нескольких человек, в том числе 3-летнего ребенка, который был доставлен в клинику.
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