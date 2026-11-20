Эстония с первого декабря закроет автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией
Эстония с первого декабря закроет автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Информацию об этом распространяет «Рейтер».
По данным СМИ, правительство страны объясняет это решение мерами безопасности и рассмотрит вопрос о продлении ограничений через шесть месяцев.
«Закрытие контрольно-пропускных пунктов — это не реакция на единичный инцидент, а очередной шаг после агрессии России против Украины и участившихся диверсионных и гибридных операций в Европе», — заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.
В настоящее время у Эстонии действуют пять контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. По официальным данным, в текущем году эстонско-российскую границу пересекли 760 000 человек.
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