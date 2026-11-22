В память о погибших в результате обрушения жилого корпуса в Квемо Поничала, 22 ноября 2026 года объявлено в Грузии днем траура.

По распоряжению правительства, в связи с днем траура на всей территории Грузии приспущены государственные флаги.

Для справки, 19 ноября в Поничала на пятом этаже жилого корпуса произошел взрыв в результате скопления природного газа. В результате несчастного случая погибли 6 человек, 5 — пострадали.