24-25 ноября для обеспечения безопасной и непрерывной транспортировки природного газа в направлении Западной Грузии на магистральном газопроводе будут проведены масштабные технические работы, — сообщила Газотранспортная компания Грузии.

Таким образом, с 04:00 24 ноября 2026 года до 10:00 25 ноября подача природного газа будет приостановлена ​​в муниципалитеты Восточной Грузии: Каспи, Гори, Карели, Хашури и Боржоми, а также в Бакуриани.

«Вместе с тем, подача природного газа будет приостановлена потребителям в городах и селах всех муниципалитетов, расположенных в направлении Западной Грузии, а именно: Сачхере, Чиатура, Харагаули, Зестафони, Амбролаури, Кутаиси, Цкалтубо, Багдати, Самтредиа, Абаша, Сенаки, Хоби, Зугдиди, Цаленджиха, Поти, Ланчхути, Чохатаури и Озургети, а также в регионе Аджара.