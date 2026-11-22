24-25 ноября подача газа будет прекращена в большинстве муниципалитетов Западной Грузии
24-25 ноября для обеспечения безопасной и непрерывной транспортировки природного газа в направлении Западной Грузии на магистральном газопроводе будут проведены масштабные технические работы, — сообщила Газотранспортная компания Грузии.
Таким образом, с 04:00 24 ноября 2026 года до 10:00 25 ноября подача природного газа будет приостановлена в муниципалитеты Восточной Грузии: Каспи, Гори, Карели, Хашури и Боржоми, а также в Бакуриани.
«Вместе с тем, подача природного газа будет приостановлена потребителям в городах и селах всех муниципалитетов, расположенных в направлении Западной Грузии, а именно: Сачхере, Чиатура, Харагаули, Зестафони, Амбролаури, Кутаиси, Цкалтубо, Багдати, Самтредиа, Абаша, Сенаки, Хоби, Зугдиди, Цаленджиха, Поти, Ланчхути, Чохатаури и Озургети, а также в регионе Аджара.
Кроме того, в целях заблаговременного информирования общественности отмечаем, что к концу 2026 года планируются масштабные работы по подключению к действующей сети нового 25-километрового участка Кобулетской ветки Восточно-Западного магистрального газопровода, что требует проведения необходимых технических мер.
Важным фактором при принятии решения также стали метеорологические условия на 24 ноября, чтобы минимизировать возможные неудобства для населения во время временной приостановки газоснабжения. После завершения работ, начиная с 10:00 25 ноября, подача природного газа потребителям отключенных газораспределительных станций будет поэтапно возобновлена. Приносим извинения за причиненные временные неудобства», — говорится в заявлении.
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