Компания «Смарт Солюшенс», выполняющая работы по реконструкции проспекта Руставели в Тбилиси, была оштрафована уже в 20 раз. Сумма наложенных штрафов превысила 27 тысяч лари. На этот раз штраф в размере 1 334 лари наложен за нарушение обязательства вести работы в круглосуточном режиме.

Как следует из письма о штрафе, опубликованного 18 ноября на сайте Агентства государственных закупок, нарушение было выявлено Службой мониторинга мэрии на участке от улицы Човелидзе до торгового центра «Мерани».

Согласно акту инспекции от 16 ноября, проверка проводилась в 23:10, однако работы на указанном участке в это время не велись, несмотря на предусмотренное договором обязательство выполнять их круглосуточно.