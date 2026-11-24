Сотрудники Главного управления Старого Тбилиси Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел задержали двух человек по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшем смерть человека. Об этом сообщает МВД Грузии.

По информации ведомства, в ходе расследования установлено, что в Тбилиси, на улице Якоба Гогебашвили, между обвиняемыми и одним из мужчин на бытовой почве возник конфликт, который перерос в физическое противостояние. В ходе произошедшей драки мужчина скончался на месте происшествия.

«В результате проведённых оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в качестве обвиняемых непосредственно на месте происшествия.

Расследование ведётся по части четвёртой статьи 117 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 14 лет», — говорится в сообщении МВД.