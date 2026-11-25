Трёхлетнюю Тайю, пострадавшую при взрыве бытового газа в Поничала и извлечённую из-под завалов, выписали из клиники.

Как сообщают в клинике Ингороква, состояние ребёнка было удовлетворительным, и вчера её выписали из медицинского учреждения.

Напомним, что в результате взрыва, произошедшего в Поничала, погибли шесть человек.