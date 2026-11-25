Трехлетнюю девочку, пострадавшую в результате взрыва в Поничала, выписали из клиники
Трёхлетнюю Тайю, пострадавшую при взрыве бытового газа в Поничала и извлечённую из-под завалов, выписали из клиники.
Как сообщают в клинике Ингороква, состояние ребёнка было удовлетворительным, и вчера её выписали из медицинского учреждения.
Напомним, что в результате взрыва, произошедшего в Поничала, погибли шесть человек.
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