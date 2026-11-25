31-летний мужчина, в квартире которого произошёл взрыв бытового газа в Поничала, скончался. Об этом сообщил руководитель ожогового центра Университетской клиники имени Хечинашвили Гуга Кашибадзе.

По его информации, мужчина скончался сегодня утром.

Напомним, что в результате взрыва в Поничала погибли семь человек, в том числе двое детей. В одной из квартир жилого дома произошёл взрыв природного газа.