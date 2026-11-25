На украшение новогодней елки в Тбилиси планируется потратить 343 026
«Тбилсервис групп» мэрии Тбилиси планирует потратить 343 026 лари на закупку фигур и основания для украшения центральной новогодней елки — об этом со ссылкой на Агентство государственных закупок сообщает BMG.
В документах, опубликованных на сайте Агентства закупок, отмечается, что ООО «Тбилсервис групп» обязано обеспечить выполнение работ до 15 декабря текущего года.
«С учетом того, что планирование и организация мероприятий, посвященных праздникам Рождества и Нового 2027 года, связаны в основном с интеллектуальными услугами и индивидуальным восприятием, важны визуальные детали и учет особенностей локации. Вышеуказанный вопрос, в свою очередь, вызывает ограничение во времени, а проведение мероприятия должно быть осуществлено в сжатые сроки, соответственно, закупка фигур для елки и конструкции основания елки не могла быть спланирована заранее», — говорится в опубликованном о закупках документе.
В общей сложности «Тбилсервис групп» должно обеспечить приобретение следующих изделий:
- светящаяся игрушка для тбилисской елки — 46 шт.;
- фигуры для основания елки — 12 шт.;
- основание елки — подиум из железной квадратной трубы — 1 шт.;
- светящаяся звезда — 25 шт.;
- светящаяся снежинка — 60 шт.
Общая стоимость этих изделий составляет 343 026 лари.
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