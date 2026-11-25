«Тбилсервис групп» мэрии Тбилиси планирует потратить 343 026 лари на закупку фигур и основания для украшения центральной новогодней елки — об этом со ссылкой на Агентство государственных закупок сообщает BMG.

В документах, опубликованных на сайте Агентства закупок, отмечается, что ООО «Тбилсервис групп» обязано обеспечить выполнение работ до 15 декабря текущего года.

«С учетом того, что планирование и организация мероприятий, посвященных праздникам Рождества и Нового 2027 года, связаны в основном с интеллектуальными услугами и индивидуальным восприятием, важны визуальные детали и учет особенностей локации. Вышеуказанный вопрос, в свою очередь, вызывает ограничение во времени, а проведение мероприятия должно быть осуществлено в сжатые сроки, соответственно, закупка фигур для елки и конструкции основания елки не могла быть спланирована заранее», — говорится в опубликованном о закупках документе.