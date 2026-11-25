В частности, АБР пишет, что в Грузии, Азербайджане и Армении изменение климата приведет к сокращению ледников и снежного покрова, а также снизит доступность воды в бассейне реки Куры.

В исследовании использованы данные метеорологических наблюдений за 40 лет. Проанализированы изменения температуры, количества дождя и снега как на горных, так и на равнинных территориях.

Изменение климата на Кавказе и в бассейне реки Куры приведет к сокращению ледников и водоснабжения, а к 2085 году зимние и летние температуры повысятся на 5°C. Об этом Азиатский банк развития (Asian Development Bank — ADB) прогнозирует в своем новом отчете под названием «Оценка климатических рисков и потенциала — рекомендации» (Climate Risk and Capacity Assessment and Recommendations).

К 2085 году зимние и летние температуры в регионе могут повыситься на величину до 5°C, а количество осадков летом сократиться на 20%. Это повысит в Грузии риск оползней, наводнений, селевых потоков и прорыва ледниковых озер. Кроме того, зимой участятся так называемые явления «дождя на снег» (rain-on-snow), когда дождь выпадает на снежный покров. Это может еще больше увеличить риск наводнений.

Согласно сценарию высоких выбросов парниковых газов, к 2100 году малые ледники на Кавказе могут исчезнуть почти полностью.

Температура

В 1981–2020 годах температура атмосферы каждое десятилетие повышалась примерно на 0,4°C. Это статистически значимая тенденция, которая особенно сильно проявилась в западных регионах и на Кавказе. В будущем рост температуры продолжится. Летом колебания температуры возрастут, а зимой — снизятся. Участятся и периоды сильной жары.

Осадки

Согласно историческим данным, тенденции изменения осадков неоднородны и слабы. В Северном полушарии снежный покров значительно сократился, и этот процесс продолжится. Климатические модели прогнозируют увеличение осадков зимой, их сокращение летом, а также сильные и интенсивные дожди.

Влажность воздуха

На Кавказе при сценарии высоких выбросов относительная влажность воздуха снизится в среднем на 6–8%, тогда как в других регионах ожидаемое снижение составляет 2–6%. По мере повышения температуры воздуха растет его способность удерживать влагу, вследствие чего удельная влажность повышается, а относительная влажность снижается.

Доступность воды

Показатель эффективных осадков, то есть их количество за вычетом потенциального испарения, демонстрирует тенденцию к снижению. Снижение может достигать 50 миллиметров в год за десятилетие, однако эта тенденция статистически подтверждена не до конца. Ожидается сокращение запасов пресной воды, образующейся весной в результате таяния снега и ледников, рост эвапотранспирации зимой и ее снижение летом. Также сократится влажность почвы и пополнение запасов подземных вод.

Ледники

Быстрее всего ледники сокращаются на Кавказе. При сценарии высоких выбросов к 2100 году прогнозируется почти полное исчезновение малых ледников Кавказа. Сокращение ледников сопровождается деградацией вечной мерзлоты, изменением режима стока рек и долгосрочным уменьшением природных запасов воды.

Климатический прогноз для бассейна Куры

По оценке организации, «для расположенного на Южном Кавказе бассейна Куры характерны ледники малых размеров и резкая изменчивость снежного покрова. В конце лета сток воды в реке поддерживается в основном за счет таяния снега, а распространение вечной мерзлоты ограничено». К 2035 году зимняя температура в бассейне Куры повысится примерно на 1°C. К 2085 году рост как зимней, так и летней температуры может достичь 5°C. Зима и осень станут немного более влажными, а весна и лето — более сухими. Летом количество осадков может сократиться на величину до 20%. Указанные климатические изменения повысят в бассейне риск таких явлений, как оползни, паводки и внезапные наводнения, селевые потоки и прорыв ледниковых озер в Грузии.

В связи с таянием ледников и последствиями изменения климата исследование выделяет несколько серьезных угроз, заслуживающих внимания для Грузии и Кавказа в целом. В частности, в результате таяния ледников и вечной мерзлоты горные склоны и естественные плотины становятся нестабильными. Вследствие этого возрастает вероятность камнепадов, ледовых лавин и наводнений, вызванных прорывом ледниковых озер. Эти явления могут преодолевать большие расстояния и создавать угрозу жилым домам, дорогам и другой инфраструктуре, в том числе в горных регионах и населенных пунктах, расположенных ниже по течению.

Кроме того, экстремальные осадки — сильные дожди и снегопады, за которыми следует быстрое весеннее таяние, — повышают вероятность паводков и селевых потоков.

«Ненадлежащее управление водосборными бассейнами может усугубить ситуацию, ускорить эрозию почв, ухудшить качество воды и создать угрозу для плотин и ирригационных систем», — пишет АБР.

Вместе с тем повышение температуры, особенно летом, увеличит спрос на воду. Исторически таяние ледников частично защищало регион от засух, однако, по оценке АБР, на фоне сокращения ледников и усиления волн жары этот естественный защитный механизм постепенно исчезнет. В результате запасы воды будут сокращаться именно тогда, когда спрос на нее будет наиболее высоким.

Для адаптации к этим изменениям рекомендации АБР включают модернизацию плотин, водохранилищ и ирригационных сетей, внедрение систем капельного орошения, использование засухоустойчивых культур и расширение мониторинга снежного покрова.

По сообщению АБР, Зеленый климатический фонд в рамках механизма подготовки проектов оказал поддержку Азиатскому банку развития в оценке ледниковых рисков четырех речных бассейнов. Это бассейны рек: Кура (Грузия, Азербайджан, Армения), Нарын (Кыргызстан), Пяндж (Таджикистан и соседние страны) и Сват (Пакистан). Эти четыре бассейна представляют собой начальные пилотные проекты программы. Несмотря на то что были изучены только четыре бассейна, они были выбраны стратегически, чтобы исследование создало основу для расширения программы в регионе.

«Изменение климата ускоряет таяние ледников в Центральной и Западной Азии, что в долгосрочной перспективе ставит под угрозу водную безопасность и продуктивность сельского хозяйства», — заключает АБР.

Для справки: река Кура берет начало в Турции, протекает по территории Грузии и Азербайджана и впадает в Каспийское море. Ее протяженность составляет около 1400 километров. На реке расположено более десяти городов и несколько гидроэлектростанций, плотины которых регулируют уровень воды во время паводков.