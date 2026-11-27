Все граждане Турции, задержанные в Батуми во время матча «Бешикташа» и «Хапоэля», на свободе — Зураб Патарадзе
Все лица, задержанные в административном порядке во время матча «Бешикташа» и «Хапоэля» в Батуми, на свободе — об этом заявил председатель Верховного совета Аджарии Зураб Патарадзе.
Патарадзе незадолго до этого лично встретился с послом Турции в Грузии Мустафой Тюркером Ары и подробно ознакомил его с обстановкой, складывавшейся в ходе матча.
Как говорится в распространенном пресс-релизе, председатель Верховного совета Аджарии сообщил послу, что болельщики «Бешикташа» бросали в полицейских бутылки, камни и тупые предметы, в результате чего пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.
Я провел встречу с послом Турецкой Республики Мустафой Тюркером Ары, с которым подробно обсудил события, происходившие вчера до начала футбольного матча и во время его проведения.
Я разъяснил послу, что как до начала матча, так и во время его проведения немалая часть болельщиков футбольного клуба «Бешикташ» вела себя провокационно, они неоднократно и целенаправленно бросали в сотрудников полиции бутылки, камни и тупые предметы, в результате чего пострадали несколько полицейских. Они повредили городскую инфраструктуру и отличались непристойными выкриками в адрес полицейских, что, естественно, не могло остаться без соответствующего реагирования.
Я также разъяснил послу, что до начала матча у болельщиков на границе были обнаружены баннеры провокационного содержания, чувствительного для населения Грузии, развертывание которых на стадионе или в городе вызвало бы неминуемые провокации. Соответственно, недопущение публичной демонстрации указанных баннеров в первую очередь было продиктовано целями обеспечения безопасности именно турецких болельщиков.
Я разъяснил послу, что подразделения Министерства внутренних дел предприняли в отношении турецких болельщиков пропорциональные действия в целях обеспечения правопорядка и предотвращения дальнейшей эскалации обстановки. Указанные действия находятся в полном соответствии с международными стандартами и законодательством Грузии, соблюдение которого на территории Грузии обязательно для любого лица. Опираясь на факты, я разъяснил послу, что грузинская полиция эффективно и достойно реализовала свои полномочия, в результате чего стали возможными урегулирование положения и полный контроль над процессом со стороны государства.
На данный момент обстановка в Батуми спокойная, и риск ее дальнейшего обострения полностью устранен. Все лица, задержанные в административном порядке, на свободе, со стороны Министерства внутренних дел Грузии обеспечено беспрепятственное возвращение турецких болельщиков на родину», — говорится в распространенной информации.
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