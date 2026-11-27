Сотрудники Департамента миграции задержали 59 нелегалов
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии провели по всей стране специальные мероприятия по миграционному контролю.
По информации МВД, в результате комплексных мероприятий задержаны 59 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Грузии. Среди них граждане Ливана, Туркменистана, Пакистана, Йемена, Беларуси, Узбекистана, России, Камеруна, Индии, Иордании, Азербайджана, Китая и Турции.
«В рамках специального миграционного контроля сотрудники Департамента миграции проверили объекты различного назначения. В результате проверки было установлено, что задержанные лица находились на территории Грузии с нарушением требований закона Грузии „О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства“.
В настоящее время задержанные помещены во Временный центр размещения Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из Грузии», – говорится в сообщении МВД.
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