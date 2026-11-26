В высокогорном селе Лаилаши в регионе Лечхуми сошел оползень, разрушивший жилые дома. Видео с места событий распространяет издание Info Imereti.

Сообщается, что три из четырех разрушенных домов были нежилыми, а единственная женщина, проживавшая в зоне схода оползня, в тот момент находилась у врача. По словам местного населения, жителей домов, расположенных рядом с поврежденными, также эвакуируют.

Лаилаши находится в Цагерском муниципалитете на высоте около 850 метров над уровнем моря. По последней переписи населения 2024 года, в селе живет 186 человек. В прошлом это был крупный торговый и ремесленный поселок, административный центр региона Лечхуми.