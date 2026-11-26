Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила план компании SpaceX Илона Маска по размещению в космосе группировки дата-центров. «Перенося вычислительные мощности за пределы Земли, SpaceX и многие конкуренты, работающие над созданием собственных орбитальных центров обработки данных, отвечают на вызов времени», — заявил глава ведомства Брендон Карр. Согласно выданной лицензии, компания должна до ноября 2033 года вывести на орбиту первый спутник Starmind, а вплоть до 2040-го — до 1 миллиона аппаратов.

Первые спутники с вычислительными мощностями, способными обеспечивать на Земле работу искусственного интеллекта, SpaceX планирует запустить уже в 2027 году, сообщил на прошлой неделе ее финансовый директор Брет Джонсен. Однако ей еще предстоит разработать и произвести их, отмечает The Wall Street Journal. SpaceX и другим компаниям, стремящимся развернуть дата-центры в космосе, предстоит преодолеть множество препятствий — от обеспечения необходимого температурного режима для бесперебойной работы ИИ-чипов до эффективного управления затратами при запуске такого большого количества спутников.

Маск уверяет, что Starmind позволит снизить затраты на эксплуатацию дата-центров на Земле, поскольку спутники будут питаться энергией Солнца и не требовать охлаждения. В целом, сторонники этой идеи считают, что перенос мощностей для сложных вычислений на орбиту позволит разработчикам ИИ избежать проблем, с которыми они сталкиваются на Земле. Протесты против размещения дата-центров, занимающих большие площади, потребляющих огромное количество электроэнергии и воды, за последний год приобрели в США массовый характер и стали важной темой на выборах в Конгресс. Выступления против строительства дата-центров проходят и в странах Европы.