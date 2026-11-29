На центральной автомобильной дороге Они — Сакао активизировались оползневые процессы. Из-за интенсивного падения крупных камней в целях безопасности движение транспорта ограничено в обоих направлениях.

Предположительно, в результате оползня также повреждена опора линии электропередачи, из-за чего прекратилась подача электроэнергии.

На месте находятся первый заместитель государственного уполномоченного Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии Кристина Кобахидзе и представители местных властей. Они оценили обстановку и осмотрели возможный маршрут объездной дороги.