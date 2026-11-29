В Они из-за оползня перекрыта дорога, четыре села оказались отрезаны от центра.
На центральной автомобильной дороге Они — Сакао активизировались оползневые процессы. Из-за интенсивного падения крупных камней в целях безопасности движение транспорта ограничено в обоих направлениях.
Предположительно, в результате оползня также повреждена опора линии электропередачи, из-за чего прекратилась подача электроэнергии.
На месте находятся первый заместитель государственного уполномоченного Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии Кристина Кобахидзе и представители местных властей. Они оценили обстановку и осмотрели возможный маршрут объездной дороги.
Работы по расчистке дороги начнутся после оценки ситуации геологами и получения соответствующих рекомендаций. Безопасность на месте обеспечивают сотрудники полиции и спасательной службы.
Из-за ограничения движения транспортное сообщение с Они затруднено для четырёх сёл: Сакао, Мажиети, Борцо и Хидешлеби.
Представители местных властей поддерживают постоянную связь с жителями и при необходимости готовы оказать им помощь.
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