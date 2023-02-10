

Парламент Грузии принял поправки относительно гендерных квот

10.02.2023 22:20





Парламент Грузии 9 февраля 88 голосами против 3 принял в третьем чтении в ускоренном порядке поправки в Избирательный кодекс, касающиеся гендерных квот.



Согласно поправкам, гендерные квоты в партийных списках будут действовать не до 2032 года, но и на выборах 2032 года включительно. Кроме того, уточняется, что для парламентских выборов, которые состоятся 26 октября 2024 года и в дальнейшем, до 2028 года, в каждой четверке кандидатов партийных списков должна быть хотя бы одна женщина (а не кандидат другого пола). А для парламентских выборов 28 октября 2028 года и последующих парламентских выборов до 2032 года включительно, женщина должна быть в каждой тройке кандидатов партийного списка.



Также, если депутата-мужчину, выбывшего из партийного списка, заменял депутат того же пола, в результате принятия поправок его будет заменять следующий номер в списке.



Заместитель председателя фракции Грузинская мечта Гиви Миканадзе, который представлял предложения на пленарном заседании 8 февраля, отметил, что инициатива повысит гендерную квоту и поощрит участие женщин в политике.



Комментарий организации «Сапари»



В беседе с «Civil Georgia» руководитель организации по защите прав женщин «Сапари» («Убежище») Баиа Патараия приветствовала продление срока обязательного гендерного квотирования и сказала, что нам придется снова отложить его.



«К сожалению, в грузинских политических партиях нет равных условий и критериев продвижения. Следовательно, во время всех кризисов женщины отходят на второй план и не могут участвовать во внутрипартийном управлении. Эта ситуация не улучшится до 2032 года таким образом, чтобы отпала необходимость в квотах», — сказала она.



Патараия также подчеркнула, что наряду с продлением срока квотирования необходимо увеличивать и сами квоты, количество женщин, представленных в законодательном органе, пока «очень низкое».



Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





