Суд назначил компенсацию заключенному, которому не давали веганскую пищу

27.06.2025 21:06





После пятилетних разбирательств Верховный суд Грузии встал на сторону заключенного, которому, несмотря на неоднократные просьбы, не обеспечили веганский рацион питания.



Детали. По сообщению «Ассоциации молодых юристов», которая представляла интересы истца, суд признал пенитенциарную службу виновной в дискриминации и обязал ведомство выплатить компенсацию истцу за моральный ущерб.



Согласно сведениям организации, сразу после попадания в тюрьму истец сообщил администрации, что он веган и нуждается в специальном рационе. Администрация ответила, что раньше таких случаев в их практике не было, вследствие чего не было ни веганской пищи, ни повара, который мог бы их приготовить. При этом передавать веганские продукты заключенному было запрещено, а в тюремном магазине их не было.





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