Лондон предупредил грузинский бизнес о рисках вторичных санкций за помощь России

27.06.2025 20:49





Великобритании выпустило предупреждение для грузинских компаний о рисках вторичных санкций в случае содействия обходу ограничений, введенных против России. Соответствующее руководство опубликовано на официальном сайте Форин оффиса.



В документе подчеркивается, что даже компании, не имеющие юридической регистрации в Великобритании, могут быть привлечены к ответственности, если способствуют нарушению санкционного режима. Речь идет, в частности, о реэкспорте запрещенных товаров, предоставлении услуг подсанкционным лицам, а также работе с организациями, которые могут действовать в интересах российских или белорусских структур.



В числе потенциально чувствительных направлений продукция, которая может использоваться как в гражданских, так и военных целях, включая дроны, электронику, телекоммуникационное оборудование и авиационные детали. Также внимание уделено финансовым, юридическим и логистическим услугам.



«Компании должны тщательно проверять цепочки поставок и конечных получателей товаров и услуг. Незнание – не освобождает от ответственности», – говорится в заявлении.



Британское правительство напоминает, что за нарушения возможны как гражданские, так и уголовные последствия, включая заморозку активов и ограничения доступа к международной финансовой системе.



Вместе с Грузией в списке стран, через которые, по мнению Лондона, российский бизнес может пытаться обойти международные санкции, указаны Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Армения. Все эти государства за два последних года резко увеличился реэкспорт западных товаров в Россию.



Ранее США и ЕС уже предупреждали бизнес-партнеров в регионе о рисках участия в схемах обхода санкций. В марте 2024 года аналогичное предостережение прозвучало от Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), а в апреле – от Европейской службы внешнеполитической деятельности.



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