Грузия не поддержала создание трибунала против России - Вольский назвал украинцев неблагодарными

27.06.2025 21:08





24 июня Комитет министров Совета Европы, в состав которого входят представители 46 государств-членов, уполномочил генерального секретаря подписать соглашение о создании специального трибунала по российской агрессии против Украины. Грузия не поддержала создание трибунала. Помимо Грузии, от голосования воздержались Армения и Азербайджан. Венгрия, Турция и Сербия проголосовали «против».



25 июня президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании специального трибунала по российской агрессии против Украины, а также утвердили устав трибунала.



Кампания по созданию специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины была начата украинскими юристами и представителями правительства сразу после начала полномасштабной войны. Идея возникла под влиянием статьи известного международного юриста и профессора Филиппа Сэндса под названием «Применение Путиным военной силы — это преступление агрессии».



В ходе дебатов в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) народный депутат Украины Алексей Гончаренко отреагировал на позицию Грузии по созданию трибунала:



«Поистине исторический момент — создание трибунала против российской агрессии. Но знаете что? Шесть государств-членов не подписали это соглашение. И одна из этих шести стран — Грузия. Грузия сама является жертвой российской агрессии. 20% территории Грузии оккупировано Россией — почти столько же, сколько и в Украине.



Грузия стала жертвой московского режима еще раньше нас и после этого не поддерживает трибунал против российской агрессии. Можете ли вы себе это представить? Итак, вопрос в том, на кого на самом деле работает грузинское правительство? Кто их хозяева?».





Комментарий «Грузинской мечты»:



На вопрос издания Netgazeti о том, почему Грузия не подписала соглашение о создании трибунала, первый вице-спикер парламента от «Грузинской мечты» Гиорги Вольский ответил:



«Вы оккупированная страна, на вас нацелены ракетные комплексы. Это один важный фактор. Второй — пока никто не знает, как будет развиваться ситуация, в том числе в отношении Украины. И третий, о котором все забыли, — Грузия вместе с рядом европейских стран обратилась в Гаагский трибунал с просьбой ускорить ход этого расследования. Что еще может сделать страна, которая находится под ежедневной угрозой и продолжает жить и развиваться под дулом ружья? Вредители атакуют страну через медиа и следят за словами какого-то тупого Гончаренко. Вы все Гончаренко.



О каком трибунале речь? Что может сделать Гончаренко или кто-либо другой? Украина тонет в крови. Грузия знает свое дело и свою политику. Пророссийской политики в стране нет. Грузия подписала более 600 принципиальных резолюций и заявлений в поддержку Украины. Они все неблагодарные люди, в том числе Гончаренко».





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