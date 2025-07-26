Российский депутат требует запретить бикини на пляжах и в бассейнах

26.07.2025 19:46





Депутат Госдумы РФ и заместитель председателя комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выступил с инициативой ввести дресс-код на городских пляжах и открытых бассейнах. Он требует запретить откровенные бикини и мужские плавки, которые, по его мнению, являются «вульгарными». Об этом Милонов официально заявил Московскому городскому информационному агентству.



«Если девушка приходит на пляж в вызывающем бикини, стоит её сторониться. Порядочный человек так не одевается. Это говорит, прежде всего, о низком уровне развития — человек использует внешний вид как инструмент, чтобы кого-то заманить, как делают животные. Шимпанзе так делают. Павлины. Вот и здесь — то же самое», — заявил Милонов.



Напомним, Виталий Милонов уже не раз становился героем скандальных заявлений — ранее он предлагал ограничить права ЛГБТ-людей, запретить сексы-игрушки и вводил инициативы против Хэллоуина и Гарри Поттера.



Инициатива о запрете бикини пока не рассмотрена Госдумой, но уже вызвала волну возмущения в соцсетях.





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