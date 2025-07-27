СГБ задержала бывшего заместителя министра обороны Грузии

27.07.2025 12:35





Служба государственной безопасности Грузии задержала бывшего заместителя министра обороны Грузии Георгия Хаиндрава, бывший начальник Департамента по закупкам Минобороны Владимир Гудушаури и родственник экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе.



Как пояснили в ведомстве, дело касается факта незаконного хищения в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих Министерству обороны Грузии, в 2023 году группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.



«В результате оперативно-розыскных и следственных действий, проведенных сотрудниками Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии, на основании решения суда, бывший заместитель министра обороны Грузии Г. Х., бывший начальник Департамента закупок того же министерства В. Г. и близкий родственник тогдашнего министра обороны В. М.



Дело касается факта незаконного хищения в 2023 году группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, принадлежащих Министерству обороны Грузии денежных средств в особо крупном размере.



Проведенное на данном этапе расследование показало, что преступная группа разработала и реализовала план, согласно которому из государственного бюджета Грузии было похищено 1 333 728 лари.



Члены преступной группы, некоторые из которых являлись председателем и заместителем председателя Комиссии по закупкам, осуществляли процесс закупки медицинского оборудования таким образом, что не проводили реального исследования рынка. При этом они обеспечивали, чтобы только тесно связанные с В.М. лица участвовали в процедурах, необходимых для закупки медицинского оборудования.



Кроме того, процесс закупки был организован таким образом, что стоимость оборудования была искусственно завышена путем использования фиктивных сделок, осуществленных с использованием соответствующих частных компаний, и поддельных налоговых документов, выданных в тот же день.



В результате Министерство обороны Грузии приобрело вышеуказанное медицинское оборудование по цене, значительно превышающей его рыночную стоимость.



Расследование также установило существенное обстоятельство, что в закупке Министерства обороны Грузии участвовал близкий родственник тогдашнего министра обороны Грузии В.М. Он заранее пообещал выбранным компаниям гарантированную победу и ссылался на свои связи с соответствующими должностными лицами в качестве гарантии победы в закупке.



В результате вышеуказанных преступных действий государству был причинен ущерб в размере не менее 1 333 728 лари.



В настоящее время ведется расследование по факту вышеуказанных преступных деяний, предусмотренных подпунктами «а» и «а» части 2 статьи 182 Уголовного кодекса Грузии. «г» и подпункта «б» части 3 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 11 лет.



Кроме того, расследование продолжается в целях установления и изобличения других лиц», — говорится в заявлении СГБ.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





