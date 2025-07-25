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Госсекретарь США назвал решение Макрона о признании Палестины «пощечиной жертвам 7 октября»


25.07.2025   10:13


Соединенные Штаты Америки категорически отвергают план президента Франции Эмманюэля Макрона по признанию палестинского государства на генеральной ассамблее ООН, - об этом в социальной сети Х пишет госсекретарь США Марко Рубио.

«Это неразумное решение служит только пропаганде Хамас и препятствует миру. Это пощечина жертвам 7 октября», - пишет Рубио.

Напомним, что, по заявлению президента Франции, он принял решение о признании независимости Палестины.


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