Георгий Сиоридзе о запрете партий: Иванишвили знает, что это будет иметь очень высокую политическую цену

22.09.2026 15:55





Иванишвили знает, что запрет партий будет иметь очень высокую политическую цену как внутри страны, так и за ее пределами — Это, в том числе, выразится и в персональных санкциях, — заявил один из лидеров «Сильной Грузии — Лело» Георгий Сиоридзе.



По его словам, запрет партий — это путь к разрушению демократии, однако на самом деле это также означает политическое разрушение «Грузинской мечты», и в «Грузинской мечте» это прекрасно понимают.



«Очень скоро, в октябре, будет опубликовано заключение Венецианской комиссии по тому антиконституционному законодательству, которое «Грузинская мечта» сама ввела и сама же стала заложником этого законодательства, поскольку существует ограниченный девятимесячный срок. Именно поэтому им необходимо добавлять все новые партии, чтобы продлить этот срок. Это означает, что, конечно, решение они пока не приняли. В противном случае в уже поданном иске они просто добавили бы новых субъектов, и этот срок уже давно истек бы. То, что начался отсчет нового девятимесячного срока, означает, что Иванишвили очень хорошо знает, к чему все это приведет», — заявил Сиоридзе.



Напомним, обновленный иск, которым «Грузинская мечта» вместе с другими партиями требует запретить политическую силу Георгия Гахария, был внесен в Конституционный суд 21 сентября. Ранее «Грузинская мечта» уже подала конституционный иск, которым потребовала признать неконституционной и запретить деятельность «Национального движения», «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии — Лело» и «Федералистов».





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