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У винных заводов в Кварели и Гурджаани фермеры проводят акцию протеста


22.09.2026   15:57


В Кахетии на двух локациях одновременно проходит акция протеста.

В муниципалитетах Кварели и Гурджаани фермеры собрались у винодельческих предприятий и протестуют против цены на виноград.

Участники акции уже второй день не сдают собранный урожай, у заводов стоят сотни автомобилей. По их словам, расходы на уход за виноградниками, химикаты, наем рабочих и транспортировку значительно превышают стоимость винограда. Исходя из этого, по их словам, для них неприемлема цена на виноград с низким содержанием сахара, которая составляет 30 тетри за килограмм.

Кроме того, они требуют изменить постановление правительства, которым установлены дифференцированные в зависимости от качества цены. Виноградари заявляют, что минимальная цена одного килограмма винограда должна начинаться от одного лари.

Они не намерены прекращать протест и анонсируют перекрытие центральной магистрали.


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