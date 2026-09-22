У винных заводов в Кварели и Гурджаани фермеры проводят акцию протеста

22.09.2026 15:57





В Кахетии на двух локациях одновременно проходит акция протеста.



В муниципалитетах Кварели и Гурджаани фермеры собрались у винодельческих предприятий и протестуют против цены на виноград.



Участники акции уже второй день не сдают собранный урожай, у заводов стоят сотни автомобилей. По их словам, расходы на уход за виноградниками, химикаты, наем рабочих и транспортировку значительно превышают стоимость винограда. Исходя из этого, по их словам, для них неприемлема цена на виноград с низким содержанием сахара, которая составляет 30 тетри за килограмм.



Кроме того, они требуют изменить постановление правительства, которым установлены дифференцированные в зависимости от качества цены. Виноградари заявляют, что минимальная цена одного килограмма винограда должна начинаться от одного лари.



Они не намерены прекращать протест и анонсируют перекрытие центральной магистрали.





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