WSJ: Гепрокурор США сообщила Трампу о его имени в деле Эпштейна

24.07.2025 18:24





Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила в мае президенту Дональду Трампу, что его имя фигурирует в материалах расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и покончил с собой в 2019 году, находясь под арестом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.По данным источников издания, Бонди проинформировала Трампа о том, что его имя, наряду с именами «многих других известных личностей», упоминается в документах Министерства юстиции по этому делу.



Как пишет Reuters, сначала Белый дом заявил, что информация является «фейковой», однако позже представитель администрации cказал в интервью агентству, что администрация президента не отрицает, что имя Трампа действительно фигурирует в деле Эпштейна. Он также отметил, что эти данные уже частично публиковались ранее, в частности, в связи с судебным разбирательством по делу помощницы Эпштейна Гислейн Максвелл, приговоренной к 20 годам тюрьмы по обвинению в создании сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.



В сообщении агентства Reuters подчеркивается, что ему пока не удалось подтвердить содержание публикации WSJ из других источников.



Имя Трампа фигурирует в ряде ранее обнародованных документов — в частности, в бортовых журналах самолёта Эпштейна 1990-х годов, а также в его адресной книге. В ходе суда над Максвелл пилот Эпштейна заявил под присягой, что Трамп летал на этом самолёте несколько раз. Сам Трамп это отрицает и утверждает, что прекратил общение с Эпштейном ещё до того, как тот оказался под следствием. Обвинений против Трампа в связи с делом Эпштейна не выдвигалось.



Ситуация вокруг «файлов Эпштейна», вызвала раскол даже среди сторонников Трампа. Многие представители движения MAGA, ранее продвигавшие теории заговора о якобы существовавшей сети сексуальной эксплуатации с участием мировых элит, резко отреагировали на отказ администрации обнародовать эти материалы — несмотря на предвыборные обещания Трампа сделать это. По мнению сторонников этих теорий, смерть Эпштейна в 2019 году не была самоубийством, а его связи с влиятельными фигурами тщательно скрываются.



Недавно Министерство юстиции заявило, что не нашло оснований для продолжения расследования. Однако под давлением общественности Трамп поручил добиваться раскрытия части материалов. Один из судебных запросов уже был отклонён, но Конгресс продолжает добиваться полной огласки документов. В среду подкомитет Комитета Палаты представителей по надзору одобрил требование к Министерству юстиции предоставить все материалы по делу Эпштейна. За это проголосовали не только демократы, но и несколько республиканцев.



На прошлой неделе Дональд Трамп подал иск против владельца газеты The Wall Street Journal компании News Corp, медиамагната Руперта Мердока и двух репортеров WSJ. Он потребовал многомиллиардную компенсацию за публикацию, в которой утверждается, что в 2003 году Трамп якобы отправил Джеффри Эпштейну поздравительное письмо с откровенным рисунком и намёком на «общие секреты». Трамп настаивает, что статья носит заведомо ложный характер и нанесла огромный ущерб его репутации и финансовым интересам. Представитель компании Dow Jones, которая является издателем WSJ, в официальном комментарии по поводу подачи Трампом иска заявил: «Мы полностью уверены в строгости и точности нашей журналистской работы и намерены решительно защищаться от любых исков». Dow Jones - дочерняя компания News Corp.



Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, более двух третей американцев считают, что власти скрывают информацию о клиентах Эпштейна.





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