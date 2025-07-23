|
|
|
В посольстве США разоблачен шпион, работавший на Россию и Иран
23.07.2025 21:33
Бывший охранник посольства США в Осло обвиняется в шпионаже в пользу России и Ирана. Об этом сообщило норвежское национальное телевидение NRK со ссылкой на прокуратуру страны, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).
По данным следствия, норвежец передавал российским и иранским кураторам конфиденциальную информацию о сотрудниках посольства, дипломатов и членов их семей. Также в число переданных данных входили схемы помещений сотрудников посольства, фотографии объектов, сведения о мерах безопасности и список посетителей.
В обвинительном заключении указано, что за свои услуги мужчина получал оплату в биткоинах и евро.
Подозреваемый отрицает свою вину, передает NRK.
Информацию о задержании подтвердили в прокуратуре, однако более подробные комментарии пока не предоставляются. Инцидент вызвал обеспокоенность, учитывая стратегическое значение Норвегии как союзника по НАТО и близость к российской границе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна